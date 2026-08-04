الوادي الجديد تفتتح الموسم التشغيلي لمزرعة القلمون وإنزال 320 ألف زريعة بلطي | صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد افتتاح الموسم التشغيلي لمزرعة قرية القلمون السمكية بمركز الداخلة، وإنزال الدفعة الأولى من زريعة الأسماك، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لدعم مشروعات الإنتاج الغذائي والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.



مزرعة سمكية على مساحة 25 فدانًا

وشهدت المزرعة، المقامة على مساحة 25 فدانًا، إنزال 320 ألف زريعة من أسماك البلطي داخل 12 حوضًا تعمل بنظام الاستزراع شبه المكثف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتوفير منتجات طازجة بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكدت المحافظة أن المشروع يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية تتراوح بين 17 و25 طنًا خلال المرحلة الأولى، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية بالمحافظة.

وشهد افتتاح الموسم التشغيلي اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الداخلة، والمهندس محمود أبو السعود، مدير عام الثروة السمكية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أكدا استمرار دعم مشروعات الاستزراع السمكي باعتبارها أحد المشروعات الواعدة التي تسهم في تنمية الموارد الغذائية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.