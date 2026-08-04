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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة فورية لمخالفات البناء بمنطقة "حوض الهايشة " وخلف "جامعة السلاب "

ازاله فورية
ازاله فورية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود حي غرب المنصورة في الإزالة الفورية لمخالفات البناء بمنطقة "حوض الهايشة " وخلف "جامعة السلاب "، وأكد على استمرار التصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه أي مخالفات.

و واصلت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة 

 محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، مراجعة كافة العقارات بنطاق الحي، والوقوف على موقف العقارات المخالفة التي سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى وفرض الانضباط التام بالشارع.

حيث قامت القوة التنفيذية بالحملة بالإزالة الفورية لجزء بالدور الخامس العلوي لعقار مخالف بمنطقة "حوض الهايشة " لتجاوز النسبة القانونية المقررة لخدمات العقار، كما استأنفت الحملة جهودها بإزالة بروز مخالِف بالدور الأول العلوي لعقار آخر خلف "جامعة السلاب " ، وذلك لمخالفة العقارين أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما .

وقد أشرف على الحملة 

 ناجي يحيى،  سهام صلاح ، نواب رئيس حى غرب، بحضور فريق العمل الميداني المكون من  فادي محمد، مدير المتابعة الميدانية، 

 أحمد طربيه،  محمد البسيوني، فني تنظيم المنطقة، وبالتنسيق مع المهندس أحمد عبد الحكيم، مدير الإدارة الهندسية بالحي، والمهندسة سمر سعد، مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية، عن رصد والتعامل الفوري مع مخالفات بنائية في نقطتين بنطاق الحي.

الدقهلية غرب محافظه محافظ

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