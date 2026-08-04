محافظ الدقهلية: تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 235 درجة والخدمات إلى 220

وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، على المقترح المقدم من المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام، وذلك استجابةً لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب والطالبات لاستكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية.

وجاءت موافقة محافظ الدقهلية، بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (انتظام) من 245 درجة إلى 235 درجة، كما تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام نظام الخدمات من 230 درجة إلى 220 درجة، حرصا على مصالح الطلاب وتلبية رغباتهم وطموحاتهم.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن خالص التهاني القلبية لأبنائنا الطلاب ولأولياء أمورهم داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفقا لمناهج حديثة، تعتمد على الفهم والاستيعاب.