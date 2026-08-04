محافظ المنوفية يترأس اجتماعا موسعاً بمسؤولي التموين ويوجه بـ المرور اليومي على الأسواق والمخابز وتعزيز الرقابة التموينية

ترأس اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلي الجهات الرقابية بالمحافظة، لبحث آليات إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين، جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، العقيد أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين، مديري الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التموين بالمحافظة، فضلاً عن وضع خطة شاملة لتوزيع مفتشى التموين طبقاً للمنشآت التموينية بنطاق المحافظة ، بما يسهم في تحقيق التوازن الإداري ورفع كفاءة منظومة الرقابة التموينية.

كما شمل الاجتماع ، استعراض خطط الأداء التنفيذي والموقف العام للحالة التموينية ، والتي تضم 468 موظفًا، و1431 مخبزًا بلديًا، و168 مستودعًا، و198 محطة تموين ومحطة رصيف، و1321 بدالًا تموينيًا، و386 فرعًا لمنافذ "جمعيتي"، ووجه محافظ المنوفية بإعداد مقترح لزيادة إقامة المعارض الدائمة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع المراكز والمدن، مع إعداد تصور متكامل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالقرى والمدن، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ويخفف من الأعباء المعيشية.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية والرقابية، والمرور اليومي على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بمنظومة الخبز، إلى جانب متابعة الأسواق بصورة مستمرة، والتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها ، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الرقابة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة.