حملة مكبرة تضبط أكثر من 4.5 طن من المحمصات بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لحي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، استهدفت التأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4566 كيلوجرامًا من المحمصات، بالإضافة إلى 24048 كيس محمصات و110 جوال محمصات، بإجمالي مضبوطات تُقدر بنحو 4.5 طن، كما تم تحرير محضر اشتراطات صحية لعدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

ويؤكد رئيس الحي استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة المخالفات، وإحكام الرقابة على الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.