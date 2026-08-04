بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على أسرتها بالضرب داخل قطعة أرض زراعية ملكهم وإحداث تلفيات بسيارتهم بالدقهلية ، والزعم بإستغلال أحد المشكو فى حقهم سلطته ومنعهم من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/6 تبلغ لمركز شرطة المنزلة بالدقهلية من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (والد القائمة على النشر -نجله ، حفيده " اثنان منهم مصابان بجروح وكدمات متفرقة ") وطرف ثان (أحد الأشخاص "مصاب بجروح وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، لخلافات حول الجيرة الزراعية، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال طرفى المشاجرة فى حينه وبالعرض على النيابة العامة أبدوا رغبتهم فى التصالح وتم إخلاء سبيلهم.

وبسؤال القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) عن مضمون شكواها قررت بتضررها من (8 أشخاص "من بينهم عمدة إحدى القرى"، مقيمين بذات الدائرة) لتعديهم بالسب والضرب على (والدها “مسن”، وشقيقها ونجله "مصابان بجروح وكدمات متفرقة" مقيمون بذات الدائرة) وكذا إحداث تلفيات بسيارة ملكهم لذات الخلافات.. وباستدعاء المشكو فى حقهم نفوا ما نسب إليهم وأضاف العمدة بتدخله بين القائمة على النشر وأسرتها وبين أحد المشكو فى حقهم لحل الخلاف بمحاولة الصلح بينهم، وبمواجهة القائمة على النشر عدلت عن أقوالها وبررت ادعاءها الكاذب للتشهير بالمشكو فى حقهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.