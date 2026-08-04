تاجر مخدرات.. الداخلية تفضح ادعاء سيدة القبض على نجلها دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأنه بتاريخ 31 يوليو المنقضى قامت قوة أمنية من مركز شرطة قليوب بضبط (عاطل"له معلومات جنائية"، نجل القائمة على النشر - مقيمان بدائرة المركز)، لحيازتهما (كمية من مخدر الآيس ) ، وبمواجهتهما اعترفها بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات "مازالا قيد الحبس".

وبسؤال القائمة على النشر (عاملة نظافة "لها معلومات جنائية" – مقيمة بذات الدائرة ) أقرت بادعائها الكاذب فى محاولة للتشكيك فى ملابسات ضبط نجلها للاستفادة من ذلك قضائياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.