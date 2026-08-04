بعد مشادة مع سيدة.. القبض على 3 أفارقة يتعاطون المخدرات في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بمعاتبة 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لقيامهم بتعاطى المواد المخدرة بأحد الشوارع بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (محامية – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 30 / يوليو المنقضى وحال سيرها بالمنطقة سكنها بدائرة القسم شاهدت (3) أشخاص يقومون بتعاطى المواد المخدرة وحال معاتبتها لهم تدخل بعض الأهالى وقاموا بصرفهم.
أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (يحملون جنسية إحدى الدول - مقيمون بالجيزة)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجدهم بالمنطقة المشار إليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.