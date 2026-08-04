ميسي يدعم متضرري حرائق مدريد بتبرع قيمته 80 ألف يورو

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، مبادراته الإنسانية، بعدما قدم تبرعًا بقيمة 80 ألف يورو لصالح المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها منطقة مدريد خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته منصة Actu Foot، أكدت رئيسة حكومة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، أن ميسي تبرع بهذا المبلغ للمساهمة في جهود الإغاثة ودعم الأسر المتضررة، إلى جانب المساعدة في إعادة تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرائق.

يأتي هذا التبرع امتدادًا لسلسلة المبادرات الخيرية التي يحرص النجم الأرجنتيني على المشاركة فيها، سواء لدعم ضحايا الكوارث الطبيعية أو المساهمة في الأعمال الإنسانية داخل وخارج الملاعب.

ومن المنتظر أن يتم توجيه قيمة التبرع إلى برامج الإغاثة وتقديم المساعدات للمتضررين، إضافة إلى دعم جهود إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الحرائق.