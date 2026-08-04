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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يخطط للاستغناء عن 4 لاعبين.. وتشيلسي يستهدف 300 مليون إسترليني من المبيعات

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
حمزة شعيب

تواصل الأندية الأوروبية الكبرى تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يستعد بايرن ميونخ لإجراء تغييرات على قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد، بينما يسعى تشيلسي لتحقيق عائد مالي ضخم من بيع عدد من لاعبيه.

بايرن ميونخ يقرر الإطاحة بـ4 لاعبين

يخطط نادي بايرن ميونخ للاستغناء عن خدمات 4 لاعبين من قائمته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في إطار رغبة الإدارة في إعادة ترتيب صفوف الفريق وتجهيز القائمة للموسم الجديد.

وتأتي تحركات النادي الألماني ضمن خطة لإفساح المجال أمام صفقات جديدة، إلى جانب التخلص من بعض العناصر التي لا تدخل ضمن الحسابات الأساسية للفريق خلال الموسم المقبل.

تشيلسي يستهدف 300 مليون إسترليني من بيع لاعبيه

وعلى الجانب الآخر، يستهدف نادي تشيلسي تحقيق عائدات مالية ضخمة من سوق الانتقالات الصيفية، حيث يخطط النادي اللندني لبيع عدد من لاعبيه مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى تشيلسي من خلال هذه المبيعات إلى إعادة هيكلة قائمته، والاستفادة ماليًا من اللاعبين الذين لا يمثلون جزءًا أساسيًا من خطط الفريق، مع إمكانية توجيه العائدات الناتجة عن عمليات البيع لدعم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

تشيلسي بايرن ميونخ الأندية الأوروبية

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