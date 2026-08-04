شوبير يوجه رساله لمسؤولي الزمالك.بشان شيكو بانزا

وجه الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رساله لمسؤولي الزمالك بشان شيكو بانزا نجم الفريق

وقال شوبير في تصريحات اذاعية : "شيكو بانزا بستغربه، لما بيلعب كام مباراة ورا بعض بيقدم أداء كويس، ولكنه لاعب بمزاج مرة تلاقيه في السما ومرة في الأرض ومرة مركز ومرة مش مركز

تابع أن الاعب حتي الان لم ينضم لتدريبات الزمالك

واكمل:"بيقولهم أصل أنا كان عندي مشكلة في إقامتي بالبرتغال! ده أنت بقالك شهر إجازة، حاجة عجيبة جدًا كل ده لسه مخلصتش إجراءات الإقامة، على الزمالك إنه يظهر العين الحمرا من البداية ويكون له موقف مع اللاعب''