إنشاء فرع لـ هيئة الدواء في دمياط

أكد محافظ دمياط حسام الدين فوزي حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أفضل البدائل المتاحة لتوفير مقر مناسب لفرع هيئة الدواء بالمحافظة، مشددا على أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام هيئة الدواء حازم الفار، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك، وبحث إجراءات إنشاء مقر لفرع الهيئة بدمياط، بما يدعم سرعة إنجاز المهام الرقابية والتنظيمية لها.

ومن جهته، استعرض حازم الفار الدور الحيوي للهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتسجيل ومراقبة جودة وسلامة وفاعلية الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والضوابط المعتمدة.

وأعرب أمين عام الهيئة عن تقديره لتعاون محافظة دمياط، مؤكداً أن إنشاء مقر للهيئة بالمحافظة سيكون له دور فعال في دعم أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الصيدلية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات الفنية، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء بما يضمن توافر مستحضرات آمنة وفعالة.