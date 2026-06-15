الجيش الأمريكي : حصار مواني إيران لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق

أكد الجيش الأمريكي، أن حصار مواني إيران لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الجيش الأمريكي: يجب على السفن المتأثرة بالحصار في مضيق هرمز عدم محاولة العبور حتى يتم إعطاء توجيهات صريحة".

وتهيمن تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط نقاشات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وباريس قبيل انطلاق القمة، بعدما لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، احتجاجاً على الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، موجهاً انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

