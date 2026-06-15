دي فانس: جاهزون لصفحة جديدة مع إيران إذا أبدت التزاما نحو التخلي عن برنامجها النووي

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة جاهزة لصفحة جديدة مع إيران إذا أبدت التزاما نحو التخلي عن برنامجها النووي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا، حاملاً ما يصفه بـ"الإنجاز التاريخي" بعد التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، في وقت يغيب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماعات القمة التي دُعيت إليها دول عربية بارزة، بينها مصر وقطر والإمارات وسوريا.

ومن المقرر أن تهيمن تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على أعمال القمة المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط نقاشات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.