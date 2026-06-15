لم تُصرف أي أموال.. نائب ترامب يكشف عن تطور مفاجئ بشأن الاتفاق مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إن الاتفاق مع إيران وُقِّع إلكترونيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يشير إلى أن بنوده أصبحت سارية المفعول وأن إيران لن تتلقى أي مساعدات مالية جديدة.

وقال فانس في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" على قناة ABC: "لقد وقّعنا الاتفاق إلكترونيًا أمس، ولم تُصرف أي أموال. ولن يتغير هذا الوضع".

وأعلن ترامب يوم الأحد أن التوقيع الرسمي سيُجرى في سويسرا يوم الجمعة، مضيفا أن أحد البنود على الأقل - وهو إعادة فتح مضيق هرمز - لن يدخل حيز التنفيذ قبل ذلك.

وكتب في بيان إعلانه عن الاتفاق: "مع فتح المضيق عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط من كلا الجانبين مجددًا إلى المنطقة والعالم!".