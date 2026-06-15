قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر جاءت في المركز الأول في مؤشر السلام العالمي لعام 2026 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا وأمانا، على الرغم من الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأوضح المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم / الإثنين / - أن نتائج المؤشر أظهرت تحسنا في محور السلامة والأمن المجتمعي، حيث تحسن تصنيف دولة قطر من 1.400 إلى 1.369 في عام 2026، مما يعكس فاعلية مؤسسات الدولة وقدراتها الوطنية وتماسكها المجتمعي في الحفاظ على الأمن والسلامة والاستقرار.

ويصدر مؤشر السلام العالمي سنويا عن معهد الاقتصاد والسلام، ويقيس مستوى السلم في الدول عبر تقييم يشمل السلامة والأمن المجتمعي ومجموعة من المعايير الأمنية والاجتماعية والسياسية.

ويعد هذا المؤشر مرجعا أساسيا لصناع السياسات لتقييم مدى استقرار وأمن الدول، والظروف الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة.