ترامب: السفن بدأت في عبور مضيق هرمز بأمان تام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم أن السفن المحملة بالنفط بدأت تعبر مضيق هرمز بأمان تام.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال" أن "السفن بدأت تعبر مضيق هرمز، وكثير منها محمل بالنفط. وهي تسير على طول "الطريق السريع" الجنوبي، وهو آمن تمامًا ومؤمّن ويخضع للمراقبة (في حالة ممتازة). وهناك مناطق مرور أخرى.!".

وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء حرب دامت قرابة أربعة أشهر، مما يمهد الطريق لمفاوضات مفصلة حول البرنامج النووي للجمهورية الإيرانية وتخفيف العقوبات.

ولم تُنشر تفاصيل كثيرة رسمياً، لكن وسائل الإعلام الإيرانية نشرت ما وصفته ببنود الاتفاق المكون من 14 بنداً، والتي منها وجود إعفاء مؤقت لمدة 60 يوما لعبور السفن.

وقبل الإعلان عن الاتفاق، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن التفاصيل لن تُكشف إلا بعد توقيع الاتفاق.

وعقب الإعلان، أعادت وكالة أنباء مهر الإيرانية نشر ما وصفته بمضمون إطار الاتفاق، مؤكدةً أنه ليس النص النهائي.

ووفقًا لمهر، ينص الاتفاق على "وقف فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان".

وينص على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوض مدتها 60 يومًا، على أن يُتاح نصف المبلغ قبل بدء المحادثات.

ويدعو مشروع الاتفاق إلى تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني ومنتجات البتروكيماويات ومشتقاتها.

وبموجب الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة ما تصفه إيران بالحصار البحري المفروض على موانئها وسواحلها منذ 13 أبريل، و"سحب قواتها" من محيط إيران.