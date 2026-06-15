الدفاع الروسية: استهداف بني تحتية حيوية ومصانع عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها المسلحة شنت غارات جوية مكثفة وهجمات واسعة النطاق استهدفت بنى تحتية حيوية ومصانع عسكرية في عدة مناطق بأوكرانيا، ما أسفر عن وقوع أضرار في قطاعي الطاقة والتصنيع العسكري الأوكراني.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم أن مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية تمكنوا من ضرب منشأة "كريفوي روج" الرئيسية للطاقة في منطقة زيلينودولسك التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بواسطة طائرات دون طيار من طراز "جيران"، مؤكدة نشر مقطع فيديو ييظهر الضربة التى استهدفت منشأة الطاقة.

وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية طالت العاصمة الأوكرانية كييف، حيث استهدفت القوات الروسية مصنع "ماياك" المسئول عن إنتاج الرؤوس الحربية للطائرات المسيرة وتصنيع معززات صواريخ "فلامينجو" المجنحة.



وأضاف البيان أنه خلال غارة جوية واسعة النطاق استهدفت القوات الروسية شركة "دنيبروفسكي" المساهمة العامة للمعدات الكهروميكانيكية، والمنشآت الصناعية "جرين هاوس سوليوشن" في خاركوف، بالإضافة إلى شركة "دي تي-1 جروب" المحدودة التي تجمع رؤوسا حربية للطائرات المسيرة وأنواعا مختلفة من الصواريخ وأعلنت تحرير بلدة "أرتيوما" التابعة لدونيتسك إثر عمليات حاسمة نفذتها قوات مجموعة "الجنوب"، مؤكدة تحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال والقضاء على 1160 جنديا أوكرانيا في مختلف المحاور.

