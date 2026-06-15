المفوصية الأوروبية: رفع العقوبات الأوروبية عن إيران يتوقف على حدوث تغيير حقيقي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أي قرار من الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن إيران - في أعقاب الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية- سيتوقف على "حدوث تغيير حقيقي على الأرض".

وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان، أوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يفرض عدداً من العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل، بحسب ما أوردته شبكة "يرونيوز" الأخبارية.

وأضافت: "مبدأ العقوبات هو أننا نحتاج إلى تغيير حقيقي على الأرض قبل أن نفكر في رفعها".

وتابعت: "العقوبات وُضعت لتغيير السلوك. فإذا كان السلوك يتغير بشكل موثوق وقابل للتحقق، حينها يمكن رفع العقوبات".

كانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا عن اتفاق إطاري لإنهاء الحرب. ومن المقرر توقيع الاتفاق رسمياً في سويسرا يوم الجمعة.