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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تنمية الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الصيادين، فضلًا عن دورها في توفير مصدر غذائي آمن ومتجدد للمواطنين، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وفى هذا الإطار أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام أنه تم أمس إطلاق (٦٠٠ ألف) زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بقريتي طاروط بمركز الزقازيق وميت بشار بمركز منيا القمح ،وذلك ضمن خطة دعم وتنمية المسطحات المائية وزيادة المخزون السمكي بالمحافظة  في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية.

أوضحت مديرة الإدارة أن الزريعة التي تم إنزالها قد تم توفيرها ٢٠٠ ألف زريعة بلطي من مفرخ صان الحجر، و٤٠٠ ألف زريعة بلطي من مفرخ العباسه بالإضافة لانزال زريعة مبروك بحقول الأرز وتم توزيعها على المزارعين وذلك بهدف دعم الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي بما يسهم في توفير الأسماك للمواطنين وتحسين مستوى معيشة الصيادين بحضور ممثلي مكتب مصايد الزقازيق، إلى جانب عدد من صيادين المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الثروة السمكية مستوى معيشة الصيادين

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لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

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