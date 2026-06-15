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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتحسين الأداء.. حركة تنقلات بين عدد من وكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية القرار رقم 1042 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم العمل بين عدد من وكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك بنقلهم من وظائفهم الحالية لتسيير العمل بوظائف أخرى بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية.

وشملت الحركة تكليف محمود محمد عبد القادر هيبه وكيل ثان إدارة كفر صقر التعليمية لتسيير العمل وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية، كما تم تكليف حسيني أحمد السيد سيد أحمد وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية لتسيير العمل وكيل ثان إدارة الصالحية التعليمية.

كما تضمنت القرارات تكليف محمد محمد أحمد دماصي وكيل إدارة القرين التعليمية لتسيير العمل وكيل إدارة فاقوس التعليمية وتكليف محمد إسماعيل محمد النوارجي وكيل إدارة الحسينية التعليمية لتسيير العمل وكيل إدارة منشأة أبو عمر التعليمية.

وشملت الحركة أيضا تكليف حاتم أحمد سليم المسلمى وكيل ثان إدارة بلبيس التعليمية لتسيير العمل وكيل ثان إدارة القرين التعليمية إلى جانب تكليف صبري سلامة خير الله وكيل ثان إدارة العاشر من رمضان التعليمية لتسيير العمل وكيل ثان إدارة بلبيس التعليمية، كما تم تكليف عبد المنعم علي عزازي عبد الرحمن وكيل إدارة فاقوس التعليمية لتسيير العمل وكيل إدارة الحسينية التعليمية.

في السياق ذاته أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 1043 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم العمل بين عدد من مديري الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بصفة مؤقتة لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية.

وتضمنت الحركة تكليف أحمد عبد العظيم عبد الله عبد الحميد مدير إدارة ديرب نجم التعليمية لتسيير العمل مدير إدارة فاقوس التعليمية كما تم تكليف يحيى علي إبراهيم أبو النور مدير إدارة أبو كبير التعليمية لتسيير العمل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية.

وشملت القرارات كذلك تكليف حاتم أحمد محمد محمود مدير إدارة فاقوس التعليمية لتسيير العمل مدير إدارة أبو كبير التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة سرعة تنفيذ هذه القرارات كل فيما يخصه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القرارات جاءت بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 والقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2012 فضلا عن المذكرة المقدمة من مدير مديرية التربية والتعليم وذلك بهدف إحكام السيطرة على منظومة العمل التعليمية وتحقيق الانضباط والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة بما يخدم الصالح العام.

الشرقية محافظ الشرقية تنظيم العمل الإدارات التعليمية

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