كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط، تبحث الكثير من ربات المنازل عن وصفات حلويات سهلة وسريعة لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الوقت، وتأتي كيكة الخلاط الهشة بثلاث مكونات فقط في مقدمة الوصفات التي حققت انتشارًا كبيرًا، فهي تجمع بين البساطة والطعم اللذيذ والقوام الخفيف الذي يعشقه الكبار والصغار.

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط

تتميز هذه الكيكة بأنها لا تحتاج إلى مهارة كبيرة في التحضير، حيث يتم خلط المكونات في دقائق قليلة داخل الخلاط للحصول على خليط ناعم ومتجانس، ثم تُخبز في الفرن لتخرج كيكة ذهبية هشة مناسبة للإفطار أو مع كوب من الشاي والقهوة، تقدمها الشيف رباب العمدة.

مكونات كيكة الخلاط بثلاث مكونات

لتحضير كيكة اقتصادية وسريعة، تحتاجين إلى:

4 بيضات.

كوب من السكر.

كوب من الدقيق ذاتي التخمير.

ورغم بساطة هذه المكونات، فإن النتيجة تكون كيكة مرتفعة وخفيفة بفضل طريقة الخفق الجيدة التي تسمح بدخول الهواء إلى الخليط.

طريقة تحضير كيكة الخلاط الهشة

ابدئي بوضع البيض والسكر داخل الخلاط الكهربائي، ثم اخفقي المكونات لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي القوام. بعد ذلك أضيفي الدقيق تدريجيًا مع الخلط على سرعة هادئة حتى يختفي الدقيق تمامًا وتحصلين على خليط متجانس.

ادهني قالب الكيك بالقليل من الزبدة ورشي طبقة خفيفة من الدقيق لمنع الالتصاق، ثم اسكبي الخليط داخل القالب مع ترك مساحة لارتفاع الكيكة أثناء الخبز.

أدخلي القالب إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة تمامًا ويصبح سطحها ذهبي اللون.

أسرار نجاح كيكة الخلاط

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

هناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على الحصول على كيكة ناجحة وهشة مثل المحلات، ومنها:

استخدام بيض بدرجة حرارة الغرفة للحصول على قوام أفضل.

عدم فتح باب الفرن خلال أول 20 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.

التأكد من تسخين الفرن مسبقًا قبل وضع الكيك.

عدم المبالغة في تقليب الدقيق حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.

طرق تقديم كيكة الثلاث مكونات

يمكن تقديم الكيكة كما هي مع رشة من السكر البودرة، أو تزيينها بصوص الشوكولاتة، كما يمكن إضافة قطع الفاكهة أو المكسرات حسب الرغبة للحصول على مذاق مختلف في كل مرة.

كما تعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا للأمهات اللاتي يرغبن في إعداد حلوى منزلية سريعة لأطفالهن بدلًا من شراء الحلويات الجاهزة، خاصة أنها تعتمد على مكونات متوفرة في أغلب المنازل وتكلفتها منخفضة.