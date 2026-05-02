الدوري المصري يشتعل.. حسابات معقدة قد تحرم الزمالك أو تتوجّه بطلاً

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، سيناريوهات حسم لقب الدوري المصري الممتاز في حال تساوي أكثر من فريق في عدد النقاط بنهاية الموسم.

وأشار عبد الباسط عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إلى أنه في حال تساوي الزمالك وبيراميدز فقط في النقاط، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، وفي هذه الحالة يتوج الزمالك بطلاً للدوري.

وأضاف أنه في حال تساوي الزمالك والأهلي وبيراميدز معًا في عدد النقاط، فإن الترتيب سيكون بيراميدز في المركز الأول، ثم الأهلي ثانيًا، والزمالك ثالثًا، موضحًا أن الحسم في هذه الحالة يعتمد على فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الأندية الثلاثة خلال مباريات الذهاب والإياب.