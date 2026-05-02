سامي الشيشيني: الأهلي استحق الفوز والزمالك قدم أسوأ مبارياته

أعرب سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، عن تقديره لجماهير القلعة البيضاء بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية، مؤكدًا أنهم يساندون الفريق في كل الظروف ويؤدون دورهم بشكل كامل.

وقال سامي الشيشيني فى تصريحات إذاعية "إن الزمالك كان لديه أمل كبير في المنافسة على لقب الدوري، لكن فقدان 5 نقاط في توقيت مهم جعل الفريق يتساوى مع بيراميدز ويزيد من صعوبة الموقف.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الزمالك قدم واحدة من أسوأ مبارياته، في المقابل ظهر الأهلي بشكل تكتيكي منظم ونجح في استغلال الفرص، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر استحق الفوز في اللقاء.