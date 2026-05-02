آخر تحديث في سعر الذهب اليوم السبت 2-5-2026.. كل الأعيرة والجنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً مع مستهل تعاملات اليوم السبت 2-5-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية بدون تغير.

سعر الذهب اليوم

وتنفس الذهب الصعداء مؤقتًا مع أول تعاملات اليوم بعد تذبذب طفيف سجلته التعاملات المسائية أمس الجمعة.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب في منتصف التعاملات لحالة من الحراك غير المستقر حيث ارتفع مقدار 70 جنيها في المتوسط منذ الساعات الأولى للتداولات المسائية، غير أنه فقد 10 جنيهات في انتصاف تلك المعاملات.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر الجرام في آخر تحديث له 6980 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولًا 5982 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4646 دولار للشراء و 4645 دولار للبيع.