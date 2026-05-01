قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام المسجد النبوي: تقوى الله سر الفوز.. وقصص الأنبياء تغرس اليقين بالقلوب
وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز
18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري
آخر 20 مليون دولار.. تسوّية كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة في مصر
ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل
وزيرة البيئة: سرعة إنجاز مجمع العاشر لمعالجة المخلفات بمشاركة القطاع الخاص
في عيد العمال.. دعم رئاسي وحكومي يعزز مكانة العامل المصري ويدعم النمو الاقتصادي
وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026
عايزين مشاهدات وفلوس .. ضبط شخصين ألقيا كيس مياه على مسن بالغربية
محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد محصول القمح ويؤكد: توريد 24 ألف طن منذ بدء الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبط عالميا.. تراجع في أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة

علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في البحرين بشكل طفيف بالتزامن مع هبوط سعر أوقية في البورصة العالمية لتسجل الآن 4567 دولار مقارنة 4617 دولار نهاية تعاملات أمس الخميس بانخفاض قدره 50 دولار. 

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 55.225 دينار بحريني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 50.625 دينار بحريني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 48.325 دينار بحريني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 41.400 دينار بحريني.

اسعار الذهب البوم

أسعار أوقية الذهب في البحرين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة لـ الأوقية بلغت 1717 دينارا بحرينيا.

سعر الجنيه الذهب في البحرين  اليوم الجمعة

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 386.500 دينار بحريني.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4567 دولار أمريكي.

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار مع ترقب قرارات الفائدة للبنوك المركزية

مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

 معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

- أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

- كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب البحرين دينار بحريني سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

