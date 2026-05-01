هبط عالميا.. تراجع في أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب في البحرين بشكل طفيف بالتزامن مع هبوط سعر أوقية في البورصة العالمية لتسجل الآن 4567 دولار مقارنة 4617 دولار نهاية تعاملات أمس الخميس بانخفاض قدره 50 دولار.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 55.225 دينار بحريني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 50.625 دينار بحريني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 48.325 دينار بحريني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 41.400 دينار بحريني.

أسعار أوقية الذهب في البحرين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة لـ الأوقية بلغت 1717 دينارا بحرينيا.

سعر الجنيه الذهب في البحرين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 386.500 دينار بحريني.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4567 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

- أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

- كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.