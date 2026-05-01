قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الاستثمار: بنها نموذج صناعي بـ 1.1 مليار جنيه.. 52 مشروعا توفر 2800 فرصة عمل

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

في إطار حملة الترويج والتوعية، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار «المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح»، سلطت الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمحافظة بنها كنموذج وطني متطور يعكس نجاح سياسات جذب الاستثمار وتحفيز التصنيع، في ظل ما حققته من مؤشرات أداء قوية على مستوى الاستثمارات وفرص العمل.

وتجسد المنطقة الاستثمارية ببنها رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات صناعية متكاملة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 1.1 مليار جنيه من خلال 52 مشروعًا صناعيًا صغيرًا ومتوسطًا، وفرت نحو 2800 فرصة عمل مباشرة، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص تشغيل مستدامة. 

وتأتي هذه النتائج ضمن منظومة المناطق الاستثمارية المنتشرة في 6 محافظات، والتي تضم 12 منطقة بإجمالي أكثر من 1200 مشروع قائم، واستثمارات تتجاوز 66 مليار جنيه، مع معدلات إشغال تقترب من 90%، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج الاستثماري.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تمثل نموذجًا تطبيقيًا لفعالية المناطق الاستثمارية كأحد أجيال أنظمة الاستثمار الحديثة، مشيرًا إلى أنها توفر بيئة أعمال جاذبة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأضاف أن النجاحات المحققة تعكس قوة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسريع وتيرة الإنتاج والتوسع، داعيًا المستثمرين في مختلف القطاعات إلى استكشاف فرص النمو داخل هذه المناطق.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق الحملة يأتي في توقيت مهم لدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الوعي بمزايا المناطق الاستثمارية، مؤكدًا استمرار الدولة في تطوير هذا النموذج وتعميم التجارب الناجحة بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويتضمن الفيديو الترويجي للحملة لقاءات مع عدد من أصحاب المصانع داخل المنطقة، يستعرضون خلالها تجاربهم الناجحة، بما يعكس واقعًا عمليًا لقدرة المناطق الاستثمارية على تحويل الفرص إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الصادرات المصرية.

الاستثمار الحمله الترويجية للاستثمار المناطق الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد