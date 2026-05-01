عيد العمال.. إشادة بدور الكادحين ومواقف داعمة للقضايا العربية

عمال النفط العرب
عمال النفط العرب
الديب أبوعلي

أصدر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بيانًا بمناسبة عيد العمال العالمي 2026، أكد فيه اعتزازه وتقديره لعمال القطاع في مختلف الدول العربية، مشيدًا بدورهم الحيوي في دعم الاقتصادات الوطنية ومواجهة التحديات بإخلاص وكفاءة.

وأوضح الاتحاد، أن قطاع النفط والمناجم والكيماويات يمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول العربية، مشيرا إلى أن العامل العربي يظل الثروة الحقيقية التي تقوم عليها مسيرة التنمية، بما يقدمه من جهود متواصلة وإنجازات ملموسة في مختلف مواقع العمل.

وشدد البيان على أن النضال العمالي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن السيادة والكرامة العربية، متضمنا عددا من المواقف السياسية، أبرزها إدانة ما وصفه بالعدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة والضفة، إلى جانب رفض الاعتداءات على لبنان والأراضي السورية.

كما أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات، معربا عن رفضه لأي استهداف للمنشآت النفطية والمدنية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للاقتصاد العربي ومصالح العمال.

وأكد كذلك دعمه للأردن والعراق في مواجهة التحديات الأمنية، معتبرًا أن استقرارهما جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى ضرورة تحييد المنشآت النفطية والكيميائية والمناجم عن الصراعات، باعتبارها ملكًا للشعوب العربية وقاعدة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام بيانه، جدد الاتحاد التزامه بالدفاع عن حقوق العمال العرب، مؤكدًا استمراره في دعم قضاياهم، والعمل على حماية مكتسباتهم، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

مباراة الأهلي والزمالك

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

الخميرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخميرة بانتظام؟

طاجن الكوارع بالحمص

لغدا يوم الجمعة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

دينا الشربيني

مبلغ خرافي باليورو.. فستان دينا الشربيني القصير يتصدر التريند

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد