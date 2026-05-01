أخبار العالم

رسائل تحت الطاولة.. باكستان تنقل رد إيران المعدّل إلى أمريكا وسط توتر متصاعد

القسم الخارجي

كشف مسؤولون باكستانيون في تصريحات لشبكة CBS News عن قيام إسلام آباد بنقل رد إيراني “مُعدّل” إلى الولايات المتحدة، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة بين الطرفين.


وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر مطلعة، فإن المسؤولين في باكستان أكدوا أنهم اضطلعوا بدور الوسيط، حيث تسلموا من إيران صيغة معدّلة لردها على مقترحات أو رسائل أمريكية سابقة، قبل أن يتم تمريرها إلى الجانب الأمريكي عبر قنوات دبلوماسية. 

ولم تكشف المصادر عن تفاصيل مضمون الرد، إلا أنها أشارت إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تقليص فجوات الخلاف وفتح المجال أمام استئناف الحوار.


ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توتراً متصاعداً على خلفية ملفات متعددة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية لطهران، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

 وتلعب أطراف إقليمية، من بينها باكستان، أدواراً غير معلنة في تسهيل نقل الرسائل بين الجانبين، في ظل غياب قنوات اتصال مباشرة وفعّالة.


وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن لجوء الأطراف إلى وسطاء يعكس رغبة ضمنية في تجنب التصعيد المباشر، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية وتداعيات أي مواجهة محتملة على استقرار المنطقة. 

