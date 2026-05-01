ماذا يحدث للجسم عند تناول الخميرة بانتظام؟

يمكن أن تكون الخميرة الغذائية واحدة من ألذ وأصح المكونات المفقودة بمخزنك. على الرغم من أنه غذاء رائع للنباتيين، إلا أنه يمكن لجميع الأشخاص الحصول على فوائد صحية من إضافته إلى نظامهم الغذائي.

فوائد الخميرة

- تساعد في منع فقر الدم لدى النباتيين

فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي ضروري لأجسامنا لصنع خلايا الدم الحمراء وتوليف الحمض النووي ودعم الوظيفة العصبية الصحية، يوجد هذا الفيتامين، الذي يشار إليه أيضا باسم الكوبالامين، في الغالب في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض. لهذا السبب، يمكن أن يكون النباتيون منذ فترة طويلة معرضين لخطر نقص فيتامين ب 12، والذي يمكن أن يسبب فقر الدم والتعب، وفي الحالات الشديدة، مشاكل عصبية.

لحسن الحظ، الخميرة الغذائية المدعمة هي مصدر نباتي لفيتامين ب 12، وتتجاوز الحد الأدنى من التوصية في ملعقة كبيرة واحدة فقط. يوفر طريقة للنباتيين لتلبية احتياجاتهم الغذائية بدون منتجات حيوانية. يتم أيضا تحصين العديد من المنتجات بفيتامينات ب الأخرى ويمكن أن يختلف تركيزها من فيتامين ب 12 من علامة تجارية إلى أخرى.

- غنية بمضادات الأكسدة

الخميرة الغذائية ليست فقط للنباتيين؛ فهي تفتخر بمجموعة كبيرة من الفوائد للنهم أيضا. خلصت إحدى الدراسات الاستعراضية إلى أن الخميرة الغذائية يمكن اعتبارها داعمة مناعية ومضادة للالتهابات، بسبب وجود مضادات الأكسدة وألياف بيتا جلوكان.1 وجدت دراسات أخرى أن مضادات الأكسدة المحددة في الخميرة الغذائية لها خصائص مضادة للبكتيريا معتدلة.

تساعد في إدارة مرض السكري

بالنسبة لأولئك الذين يحاولون التحكم في نسبة السكر في الدم، قد تكون الخميرة الغذائية إضافة مفيدة لنظامك الغذائي. أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما تلقت الوجبات الغذائية للأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 مكملات ببساطة ألياف بيتا جلوكان من Saccharomyces cerevisiaeyeasts، تحسنت مقاومة الأنسولين. هذا يدل على وعد بالآثار المفيدة للألياف، وتحديدا في الخميرة الغذائية.

- تساعد في إدارة متلازمة القولون العصبي

قد تساعد الخميرة الغذائية في تقليل الأعراض المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي، وهي واحدة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا في الولايات المتحدة. وجدت إحدى الدراسات أن استهلاك الخميرة الغذائية يقلل بشكل كبير من آلام البطن وعدم الراحة لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي مع الإمساك. كانت المكملات اليومية لسلالة من S. cerevisiae جيدة التحمل لمدة 8 أسابيع. على الرغم من أنه قد لا يكون علاجا لكل أعراض القولون العصبي، إلا أن البحث واعد وقد يكون سببا آخر لإضافة الخميرة الغذائية إلى نمط الأكل الخاص بك.

المصدر: eatingwell