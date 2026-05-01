علاج التهاب الحلق في 24 ساعة.. طرق طبيعية

التهاب الحلق من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، ويحدث غالبا نتيجة عدوى فيروسية او بكتيرية، وقد يصاحبه الم واحتقان وصعوبة في البلع. ويمكن التعامل معه بعدة طرق منزلية وطبية حسب شدة الحالة.

اولا: طرق علاج منزلية لالتهاب الحلق

الغرغرة بالماء الدافئ والملح تساعد في تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا

تناول المشروبات الدافئة مثل الينسون والزنجبيل والنعناع يساعد في تهدئة الحلق

العسل الطبيعي يعمل على تخفيف الالم وتهدئة التهيج

الحصول على قسط كاف من الراحة لدعم جهاز المناعة

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الحلق



ثانيا: العلاج الدوائي في حالة استمرار الالم او زيادة الاعراض قد يلجأ الطبيب إلى الادوية المسكنة او المضادات الحيوية في حالة العدوى البكتيرية، مثل بعض المسكنات الشائعة التي تحتوي على مواد فعالة لتخفيف الالم مثل ايبوبروفين.

ثالثا: متى يجب زيارة الطبيب

استمرار الالم اكثر من 5 ايام

ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ

صعوبة شديدة في البلع او التنفس

ظهور بقع بيضاء او صديد على اللوزتين



نصيحة مهمة الاهتمام بالعلاج المبكر يساعد في سرعة الشفاء وتجنب المضاعفات، خاصة مع تقوية المناعة وتجنب التدخين والمشروبات الباردة جدا.