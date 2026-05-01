رئيس التحرير
طه جبريل
دعاء الصباح للرزق مستجاب.. ردده الآن وحتى غروب الشمس

عبد الرحمن محمد

دعاء الصباح.. يكثر البحث عن دعاء الصباح للرزق والفرج ، خاصة مع إشراقة شمس ثاني أيام السنة الهجرية 1444، وشهر المحرم 2022.

ومن خلال التقرير التالي نرصد دعاء الصباح للرزق والفرج ، وأفضل الأذكار في هذا الصباح فلا تبخل على نفسك وأهلك ومن تحب الدعاء حتى الظهيرة.

دعاء الصباح للرزق والفرج
فضل أذكار الصباح ورد في كثير من نصوص السنة النبوية، فهو أحد السنن التي حرص وحث عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لاغتنام فضل أذكارالصباح أو دعاء الصباح ، بل إنه -صلى الله عليه وسلم-شدد على ضرورة ترديد دعاء الصباح مكتوب مفاتيح الجنان أو أذكار الصباح واستفتاح اليوم بها واغتنام فضله العظيم، فقد ورد النبي –صلى الله عليه وسلم- أن الحرص علىدعاء الصباحوترديد أذكار الصباحعامة يكفي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية والأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن ، وما قد يتربص به من شر.

قال بعض العلماء، إن نوم الصبح يمنع الرزق؛ ولهذا فهو يسمى بالحيلولة أي أنه يحول بين الرجل والرزق، وهذا فيه ترغيب للمسلم أن يجد ويجتهد في طلب الرزق من الصباح الباكر ولقد رأى بن عباس ابنا له نائما نوم الصبح، فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، وذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول لله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك واحد وعشرين كلمة من قالها في الصباح أو المساء أعتق الله سبحانه وتعالى ربعه من النار.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أرشدنا إلى فضل أذكار الصباح والمساء، وأوصانا بالحرص والمداومة عليها، ومنها واحد وعشرين كلمة تجعل الله يعتق قائلها من النار، وهي: « اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك».

واستشهدت بما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار».

