انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القراءة الحرة بمسجد النور بالعباسية

انطلقت اليوم “الاثنين”، التصفيات النهائية لمسابقة القراءة الحرة بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة، وذلك في إطار أنشطة الإدارة العامة للإرشاد الديني، وضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والواعظات، وتنمية مهارات القراءة والاطلاع وبناء الوعي الرشيد.

وتُعقد التصفيات خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو 2026م للمتسابقين الذين اجتازوا التصفيات الأولية التي أجريت بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لكل مديرية.

وشهدت التصفيات أعمال التقييم من خلال لجنة من الممتحنين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العلمية؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والموضوعية في اختيار الفائزين، وفق المعايير المقررة للمسابقة.

فرعين رئيسين للمسابقة

وقد أُجريت التصفيات الأولية للمسابقة بالمديريات الإقليمية في فرعين رئيسين؛ خُصص الأول للأئمة والخطباء والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وشمل عددًا من المقررات العلمية المتخصصة، فيما خُصص الفرع الثاني لسائر فئات المجتمع المصري؛ تأكيدًا لرسالة الوزارة في نشر الثقافة الرشيدة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنمية الثقافة والمعرفة، وتشجيع القراءة والبحث والاطلاع، وإعداد كوادر دعوية مؤهلة تمتلك أدوات العلم والفهم، وقادرة على الإسهام في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ قيم الوعي والمعرفة ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.