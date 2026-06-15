أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه

تمكن ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط الشاب المتهم في واقعة الاعتداء علي والديه داخل مسكنه بنطاق احدي القري بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من أفراد أسرة مقيمة بنطاق دائرة المركز تتهم ابنهما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليهما داخل منزلهما إثر خلافات أسرية .

تفاصيل الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تناولوا مقطع فيديو تضمن أحداث الاعتداء للشاب علي أفراد أسرته بسبب خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

جهود أمنية

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الإجتماعى ناشدوا رجال الداخلية بسرعه القاء القبض علي الابن العاق وعرضه علي جهات التحقيق .