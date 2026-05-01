قمة نارية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، ضمن منافسات المرحلة الثانية من مجموعة التتويج.

ملعب المباراة وأهميتها

تقام المواجهة المرتقبة على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة، حيث تحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

طموحات الزمالك للحفاظ على الصدارة

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في القمة والاقتراب خطوة إضافية من التتويج باللقب. ويأمل الفريق الأبيض في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة لصالحه.

الأهلي يتمسك بفرص المنافسة

في المقابل، يخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويطمح إلى تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، بالإضافة إلى تأمين مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

نتائج الجولة الماضية

وكان الأهلي قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة السابقة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ما زاد من الضغوط على الفريق قبل لقاء القمة. على الجانب الآخر، اكتفى الزمالك بتعادل سلبي أمام إنبي، وهو ما يجعله أكثر حرصًا على العودة لطريق الانتصارات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تُبث المواجهة عبر قناتي أون سبورت 1 وأون سبورت ماكس، لتكون متاحة أمام جماهير الكرة المصرية والعربية