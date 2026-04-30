ستاد القاهرة جاهز لاستضافة قمة الأهلي والزمالك

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، أنه سيتم فتح بوابات الإستاد في تمام الساعة الثانية ظهرًا غدًا، استعدادًا لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح خلال تصريحاته ببرنامج “اللعيب” على قناة MBC

أن سعة الحضور الجماهيري ستكون 40 ألف متفرج، بواقع 20 ألفًا لجماهير الزمالك و20 ألفًا لجماهير الأهلي، في إطار تنظيم يضمن خروج المباراة بشكل يليق بالحدث الكبير.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جميع الجهات المعنية، إلى جانب جماهير الناديين، من أجل تنفيذ “الدخلات” الخاصة بالمباراة بدءًا من اليوم، بما يساهم في إظهار اللقاء بصورة حضارية ومميزة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع يأمل في خروج المباراة بشكل يليق بقيمة الكرة المصرية، وأن تكون مواجهة ممتعة داخل الملعب بين الفريقين.