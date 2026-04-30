تذكرتي تعلن ضوابط دخول الجماهير لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

أعلنت شركة تذكرتي عن مجموعة من الإرشادات التنظيمية الخاصة بمباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها غدًا على ستاد القاهرة الدولي، وذلك لضمان تنظيم عملية دخول الجماهير وخروج المباراة بشكل آمن.

وحددت الشركة بوابات الدخول للجماهير، حيث تم تخصيص بوابة آل رشدان لحاملي تذاكر المقصورة والدرجة الأولى، فيما يدخل مشجعو الزمالك من بوابة طريق النصر المخصصة للدرجة الثانية والثالثة، بينما تم تخصيص بوابة صلاح سالم لدخول جماهير الأهلي في الدرجتين الثانية والثالثة.

كما أوضحت تذكرتي أنه سيتم فتح أبواب ستاد القاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مع ضرورة الحضور المبكر لتفادي التكدس، مؤكدة أنه لن يُسمح بالدخول إلا بتذكرة مطابقة لبطاقة FAN ID الخاصة بالمشجع. وشددت الشركة على ضرورة عدم التواجد في محيط الاستاد دون حمل التذكرة وبطاقة FAN ID، مع أهمية ارتداء البطاقة قبل الدخول من البوابات، والالتزام بالدرجة المخصصة لكل مشجع، مشيرة إلى أنه لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص لآخر تحت أي ظرف.

وتتمثل الإرشاد في الاتي :

بوابات الدخول

- بوابة ال رشدان ( المقصورة والدرجة الأولى )

- بوابة طريق النصر ( الدرجة الثانية والثالثة لجماهير الزمالك )

- بوابة صلاح سالم ( الدرجة الثانية والثالثة لجماهير الأهلي )

إرشادات المباراة :

- فتح بوابات إستاد القاهرة الساعة الثانية ظهراً

- نحث جماهير الفريقين على الحضور مبكرًا للمباراة

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

- عدم التواجد في محيط الإستاد بدون التذكرة وتذكرتي FAN ID الخاصة بك.

- إرتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الإستاد.

- إلتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأي حال من الأحوال.