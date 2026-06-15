إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيل المتوقع

يبدأ منتخب إسبانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، في لقاء يسعى خلاله الماتادور لوضع أول ثلاث نقاط في رصيده منذ بداية البطولة.

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة تاريخية تشهد حضور 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ما يزيد من أهمية حصد النقاط مبكرًا في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أتلانتا"، حيث يتطلع المنتخب الإسباني لتأكيد طموحاته في المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم عربي بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه كل من محمد الخلف وأحمد الرويلي، بينما يتولى الكولومبيان أندرياس روخاس وألكسندر جوزمان مهام تقنية الفيديو.

التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي – باو كوبارسي – إيميريك لابورت – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رودري – فابيان رويز.

أمامهما: فيران توريس – بيدري – أليكس باينا.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال.