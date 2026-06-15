فرج عامر يهاجم فكرة استعادة المحترفين: تركيزهم أصبح على تأمين المستقبل

أثار فرج عامر الجدل بتصريحات جديدة، تحدث خلالها عن سياسة التعاقدات في الأندية المصرية، مؤكدًا أن الاعتماد على اللاعبين العائدين من الاحتراف الخارجي ليس دائمًا الخيار الأفضل.

وقال فرج عامر عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن الفريق الذي يسعى لإعادة عدد كبير من اللاعبين الذين رحلوا للاحتراف من قبل، من الأفضل له أن يبحث عن وجوه صاعدة وطموحة تمتلك الدافع لإثبات نفسها، بدلًا من الاعتماد على لاعبين حققوا مكاسب مالية كبيرة خلال مشوارهم الاحترافي.

وأضاف أن اللاعب الذي احترف خارج مصر وحصل على أموال كثيرة يصبح تركيزه الأكبر على الحفاظ على نفسه ومشروعاته الخاصة وتأمين مستقبله بعد الاعتزال، معتبرًا أن هذه هي العقلية السائدة لدى اللاعب المصري في مثل هذه الحالات.