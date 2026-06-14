صلاح يعود إلى ليفربول مجددًا.. رسالة غامضة من فرج عامر تثير الجدل

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم، بعدما نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارة مقتضبة قال فيها: "صلاح يعود إلى ليفربول مجددًا".

محمد صلاح

ولم يكشف فرج عامر عن مزيد من التفاصيل بشأن منشوره، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول المقصود من الرسالة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بمستقبل النجم المصري محمد صلاح وتحركاته مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويترقب متابعو الكرة المصرية أي تطورات أو توضيحات جديدة بشأن ما قصده فرج عامر من منشوره، الذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب أن تكون بداية منتخب مصر قوية في كأس العالم أمام بلجيكا.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يعبر منتخب مصر عن نفسه بما يليق بإسمه وتاريخه، والمباريات الودية أفادت المنتخب من الناحية الفنية والمعنوية قبل خوض المونديال".

وأضاف: "عمر مرموش هو الأجدر بقيادة هجوم منتخب مصر بجانب محمد صلاح أمام بلجيكا، واللعب بدون رأس حربة صريح قد يفيد المنتخب في التحولات الهجومية".

وأوضح: "منتخب مصر كان بحاجة إلى تواجد مصطفى محمد في كأس العالم خاصة أمام منتخبات مثل بلجيكا وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في المونديال".