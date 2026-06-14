فرج عامر: المغرب أعطت العالم درسًا في كرة القدم .. فمتى تصبح مصر مثلها؟

أشاد فرج عامر بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل، مؤكدًا أن "أسود الأطلس" أثبتوا أنهم من بين أقوى منتخبات العالم في الوقت الحالي.

المنتخب المغربي

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أمس المغرب أعطت العالم كله درسًا في كرة القدم، وقدمت فريقًا عالميًا يستطيع الفوز بكأس العالم، يقوده مدرب اسمه محمد المهدي، ومستواه لا يقل عن مستوى أفضل مدربي كرة القدم في العالم".

وأضاف: “المغرب تلاعبت بالبرازيل وكانت أكثر من ند، وحتى آخر دقيقة كادت أن تحقق الفوز على البرازيل الذي يقوده مدير فني من أفضل ثلاثة مدربين كرة قدم في العالم وصاحب خبرة رهيبة”.

واختتم تساؤله قائلًا: "إمتى مصر تبقى زي المغرب أو حتى تقرب من مستواها؟".

احتفت الصحف المغربية بالتعادل المثير الذي حققه منتخب المغرب أمام البرازيل بنتيجة 1-1 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، معتبرة أن هذا التعادل يعكس الطفرة الكبيرة التي وصلت إليها الكرة المغربية، وقدرة “أسود الأطلس” على مجاراة أقوى منتخبات العالم.

وتناولت صحيفة “المنتخب” المباراة بتغطية واسعة، حيث عنونت: “الأسود يروّضون عمالقة السامبا.. ليلة أكدت أن تكتيك وهبي جعل زئير الأطلس مرعبًا للكبار”.

وأشادت الصحيفة بالأداء التكتيكي والانضباط الذي ظهر به المنتخب المغربي، مؤكدة أنه فرض شخصيته على مجريات اللقاء ونجح في إيقاف خطورة نجوم البرازيل في فترات طويلة من المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعادل جاء نتيجة طبيعية لمستوى المغرب، الذي ظهر بصورة قوية أمام أحد أبرز المرشحين للقب، مؤكدة أن الفريق بات يمتلك شخصية تنافسية قادرة على مقارعة الكبار في أكبر المحافل.

من جانبها، ركزت صحيفة “الصباح” على ردود الفعل الواسعة داخل المغرب وخارجه بعد المباراة، مؤكدة أن النتيجة رفعت سقف الطموحات وزادت الثقة في قدرة المنتخب على مواصلة المشوار بقوة في البطولة.

وجاء عنوان الصحيفة: “صدمة صيباري تهز عالم البرازيل”، في إشارة إلى الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صيباري، كما أبرزت الأداء الجماعي للاعبين والدور الكبير الذي لعبه عدد من العناصر في الحفاظ على التوازن أمام الضغط البرازيلي.

أما موقع “هسبورت”، فقد ركز على الأجواء الجماهيرية، مشيرًا إلى أن ملعب المباراة تحول إلى مساحة دعم مغربية خالصة، ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة طوال اللقاء.

وكتب الموقع: “زئير الأطلس يهز المدرجات.. المغرب يحول الملعب إلى كابوس للبرازيل”، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان عنصرًا مؤثرًا في الأداء القوي للمنتخب.

واعتبرت الصحف المغربية أن هذا التعادل يمثل رسالة واضحة لبقية منتخبات المجموعة، مفادها أن المغرب يدخل البطولة بطموحات كبيرة وشخصية قوية، وليس مجرد مشارك، بل منافس حقيقي على التأهل والمفاجأة.

واختتمت التغطيات الصحفية بالتأكيد على أن ما قدمه المنتخب أمام البرازيل يعد بداية مشجعة للغاية، تعزز مكانة الكرة المغربية عالميًا، وتفتح الباب أمام آمال كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي خلال النسخة الحالية من المونديال.