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«دياز انضرب على وشه» .. أيمن دجيش يكشف 3 حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«دياز انضرب على وشه» .. أيمن دجيش يكشف 3 حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل

المغرب والبرازيل
المغرب والبرازيل
عبدالله هشام

كشف أيمن دجيش، الحكم السابق، عن وجود ثلاث حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن كلا المنتخبين كان حريصًا على تحقيق الفوز.

وقال الحكم أيمن دجيش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية كأس العالم» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: «حكم مباراة البرازيل والمغرب حكم كبير، والمباراة كانت صعبة بين منتخبين من أقوى منتخبات العالم».

وأضاف: «أشهر الحكم ثلاثة إنذارات لمنتخب البرازيل، لكن الملاحظة الأبرز كانت في حالة مهمة جدًا بنهاية الشوط الأول بين حكيمي وفينيسيوس، لا تليق بحكم بهذه الخبرة. كان هناك تدخل عنيف على قدم حكيمي من جانب فينيسيوس، وتوقعت تدخل حكم الفيديو (VAR)، لكنها مرت دون احتساب».

وتابع دجيش: «المباراة شهدت بعض العنف، وكانت هناك إنذارات كان من الممكن التغاضي عنها، وفي الشوط الثاني حدث تدخل عنيف على حكيمي، كما كانت هناك ضربة باليد من مدافع البرازيل على وجه إبراهيم دياز، لكن لم يتم احتساب شيء».

وأشار إلى أن: «وجود ثلاث حالات جدلية في مباراة واحدة يُعد أمرًا كبيرًا، وفيما يخص لقطة الدقيقة 83، تم تعديل القرار من ركنية للبرازيل إلى ركلة مرمى للمغرب بعد تدخل تقنية الفيديو».

واختتم: «المغرب والبرازيل كانا حريصين على الفوز، وكانت مباراة قوية، لكن يُؤخذ على الحكم أنه لم يكن في أفضل حالاته الفنية».

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