فرج عامر: لامين يامال أصبح ثمنه 425 مليون يورو

أثار المهندس فرج عامر الجدل بعدما كشف عن الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لنجوم كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن النجم الإسباني الشاب لامين يامال أصبح صاحب أعلى قيمة سوقية بين لاعبي العالم.

لامين يامال

وكتب فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "القيمة السوقية للاعبي كرة القدم العالميين في قمة مجدها، لامين يامال أصبح ثمنه 425 مليون يورو، وهالاند لاعب مانشستر سيتي يأتي بعده بـ240 مليون يورو".

وتعكس الأرقام التي أشار إليها فرج عامر حجم الطفرة الكبيرة في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، في ظل تألق عدد من المواهب الشابة وقدرتها على جذب اهتمام الأندية الكبرى حول العالم.

من جانب آخر، أشاد لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مؤكدًا أن ما كان يقدمه بقميص برشلونة أمر استثنائي يصعب تكراره.

وقال يامال، في تصريحات تلفزيونية، إنه كان يحرص على الذهاب إلى ملعب كامب نو لمشاهدة ميسي، مشيرًا إلى أن أكثر ما كان يميزه هو قدرته على جعل الجماهير تنهض من مقاعدها في كل مباراة بفضل لمساته ومهاراته الفريدة.

وأضاف: "من الرائع أن يسجل اللاعب أهدافًا كثيرة أو يصنع العديد من التمريرات الحاسمة، لكن ما كان يفعله ميسي كان شيئًا نادرًا للغاية، ففي كل مباراة كان يترك لقطات لا يمكن أن تصدر إلا من لاعب استثنائي".

وأوضح نجم برشلونة الشاب أن الجماهير ربما لا تدرك بشكل كامل حجم ما قدمه ميسي لكرة القدم، مؤكدًا أن قيمته الحقيقية ستتضح أكثر عندما يعتزل اللعب.

واختتم يامال تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الناس سيدركون قيمته الحقيقية عندما يعتزل، وآمل ألا يحدث ذلك أبدًا، لأن ما يقدمه شيء مذهل بحق".