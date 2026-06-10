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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يامال يتغنى بميسي: ما يفعله بالكرة أمر نادر.. وأتمنى ألا يعتزل أبدا

ميسي ويامال
ميسي ويامال
محمد بدران

أشاد لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مؤكدًا أن ما كان يقدمه بقميص برشلونة أمر استثنائي يصعب تكراره.

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية إنه كان يحرص على الذهاب إلى ملعب كامب نو لمشاهدة ميسي، مشيرًا إلى أن أكثر ما كان يميزه هو قدرته على جعل الجماهير تنهض من مقاعدها في كل مباراة بفضل لمساته ومهاراته الفريدة.

وأضاف: "من الرائع أن يسجل اللاعب أهدافًا كثيرة أو يصنع العديد من التمريرات الحاسمة، لكن ما كان يفعله ميسي كان شيئًا نادرًا للغاية، ففي كل مباراة كان يترك لقطات لا يمكن أن تصدر إلا من لاعب استثنائي".

وأوضح نجم برشلونة الشاب أن الجماهير ربما لا تدرك بشكل كامل حجم ما قدمه ميسي لكرة القدم، مؤكدًا أن قيمته الحقيقية ستتضح أكثر عندما يعتزل اللعب.

واختتم يامال تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الناس سيدركون قيمته الحقيقية عندما يعتزل، وآمل ألا يحدث ذلك أبدًا، لأن ما يقدمه شيء مذهل بحق".
 

ميسي الاسطورة الأرجنتينية لامين يامال منتخب اسبانيا

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