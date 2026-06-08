لامين يامال: توقعت الفوز بالكرة الذهبية.. لكن ديمبيلي استحقها أكثر

تحدث لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن العديد من المحطات المهمة في مسيرته، كاشفًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بسباق الكرة الذهبية، وطموحاته في كأس العالم 2026، إلى جانب بعض المواقف الشخصية التي ساهمت في تشكيل شخصيته.

واعترف يامال، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأنه ذهب إلى حفل الكرة الذهبية وهو يعتقد أن فرصته في الفوز بالجائزة كانت كبيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تتويج عثمان ديمبيلي كان قرارًا مستحقًا، مشيرًا إلى أن الوقت ربما لم يكن مناسبًا بعد لاعتلائه منصة التتويج.

وأوضح اللاعب الإسباني الشاب أن تجربته الأخيرة ساعدته على اكتساب المزيد من النضج داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي دائمًا بسرعة، وأن بعض المحطات الصعبة تصنع لاعبًا أكثر قوة.

كما استعاد ذكرياته في بطولة أوروبا 2024، حين شارك بعمر 16 عامًا فقط، مؤكدًا أن التوتر كان يرافقه في البداية قبل أن يتعلم كيفية التعامل مع الضغوط في البطولات الكبرى.

وتحدث يامال عن حياته بعيدًا عن كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يستمتع كثيرًا بالأوقات التي يعيش فيها بصورة طبيعية بين الناس، بعيدًا عن أجواء الشهرة والضغوط، معتبرًا أن تلك اللحظات تمنحه راحة وطاقة إيجابية.

وعن مثله الأعلى، أكد نجم برشلونة أن البرازيلي نيمار لا يزال اللاعب الأقرب إلى قلبه، وأنه يستمتع بمشاهدته منذ طفولته، واصفًا إياه بالنجم الذي ألهمه كثيرًا داخل الملعب.

ولم يخفِ يامال رأيه بشأن تقنية الفيديو، حيث أشار إلى أهميتها في تحقيق العدالة، لكنه يرى أن بعض القرارات تستغرق وقتًا طويلًا يؤثر على إيقاع المباريات ومتعة الجماهير.

واختتم حديثه برسالة مليئة بالحماس قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أن حلم التتويج مع منتخب إسبانيا يسيطر عليه، واعدًا الجماهير بتنفيذ تحدٍ خاص إذا نجح "لا روخا" في رفع الكأس العالمية بنهاية البطولة.