بعد السقوط أمام السويد بخماسية .. فتحي سند: مهمة تونس أصبحت معقدة للغاية

علق الناقد الرياضي فتحي سند على خسارة منتخب تونس الثقيلة أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع فيسبوك أن منتخب السويد اكتسح تونس بخمسة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أن "نسور قرطاج" قدموا واحدًا من أكثر العروض إحباطًا في البطولة حتى الآن.

وأشار إلى أن النتيجة القاسية لم تكن الأزمة الوحيدة، موضحًا أن الأداء جاء مخيبًا للآمال، في ظل كثرة الأخطاء، وغياب الروح القتالية، والانهيار الواضح أمام منتخب استغل معظم الفرص التي أتيحت له خلال المباراة.

وأضاف الناقد الرياضي أن موقف المنتخب التونسي في البطولة بات أكثر تعقيدًا بعد هذه الخسارة الكبيرة، معتبرًا أن فرصه في التأهل أصبحت تحتاج إلى رد فعل قوي ونتائج إيجابية في المباريات المقبلة من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة.

وتعرض منتخب تونس للخسارة أمام نظيره منتخب السويد بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2026.