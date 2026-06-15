قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: صرف معاش "تكافل وكرامة" بقيمة تزيد عن 4 مليارات جنيه.. اليوم
منتخب تونس يتلقى هزيمة موجعة أمام السويد 1-5 في مستهل مبارياته بالمونديال
وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيريه الباكستاني والكندي لمتابعة آخر التطورات الإقليمية
إنجاز 33% من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل
الايفواري يأن ديوماندي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الإكوادور بالمونديال
ترحيب أوروبي وعربي بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم
بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تعني انتهاء الخلاف.. والملف النووي الأكثر تعقيدًا
بـ 140 جنيه.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن ثاني أكسيد التيتانيوم وعصير القصب
المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من مدرب تونس بعد خماسية السويد: كأس العالم لا يرحم

منتخب السويد
منتخب السويد
علا محمد

علق صبري لموشي، مدرب منتخب تونس، علي الخسارة الثقيلة التي تلقاها نسور قرطاج أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.


وقال لموشي في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»: "الجودة الفردية حسمت المباراة، ارتكبنا أخطاء فردية استغلها لاعبو السويد وسجلوا منها أهدافهم".

وأضاف: "تمكنا من العودة وتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول (2-1)، وفي الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نستغل هذه البداية بالشكل المطلوب".

وتابع: "دفعنا ثمنًا باهظًا بسبب الأخطاء الفردية، نحن في كأس العالم، وكأس العالم لا يرحم".


وعن استعداداته للمباراتين المقبلتين أمام اليابان وهولندا، أوضح: "يجب تقليل الأخطاء والحد من الهشاشة التكتيكية، مع ضرورة وجود تلاحم بين الخطوط الثلاثة، وهو ما افتقدناه اليوم، رغم أن منتخب السويد كان الأفضل".

ويتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب تونس الترتيب بلا نقاط، بينما يحتل منتخبا هولندا واليابان المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما (2-2).

صبري لموشي مدرب منتخب تونس تونس منتخب السويد كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

منتخب السويد

أول تعليق من مدرب تونس بعد خماسية السويد: كأس العالم لا يرحم

عصام الشوالي

الشوالي يهاجم نجوم تونس بعد خماسية السويد: اللاعبون ليسوا على المستوى

منتخب مصر

شبانة: منتخب مصر أمام فرصة تاريخية لتحقيق أول انتصار مونديالي

بالصور

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد