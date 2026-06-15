أول تعليق من مدرب تونس بعد خماسية السويد: كأس العالم لا يرحم

علق صبري لموشي، مدرب منتخب تونس، علي الخسارة الثقيلة التي تلقاها نسور قرطاج أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.



وقال لموشي في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»: "الجودة الفردية حسمت المباراة، ارتكبنا أخطاء فردية استغلها لاعبو السويد وسجلوا منها أهدافهم".

وأضاف: "تمكنا من العودة وتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول (2-1)، وفي الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نستغل هذه البداية بالشكل المطلوب".

وتابع: "دفعنا ثمنًا باهظًا بسبب الأخطاء الفردية، نحن في كأس العالم، وكأس العالم لا يرحم".



وعن استعداداته للمباراتين المقبلتين أمام اليابان وهولندا، أوضح: "يجب تقليل الأخطاء والحد من الهشاشة التكتيكية، مع ضرورة وجود تلاحم بين الخطوط الثلاثة، وهو ما افتقدناه اليوم، رغم أن منتخب السويد كان الأفضل".

ويتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب تونس الترتيب بلا نقاط، بينما يحتل منتخبا هولندا واليابان المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما (2-2).