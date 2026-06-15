الشوالي يهاجم نجوم تونس بعد خماسية السويد: اللاعبون ليسوا على المستوى

هاجم المعلق التونسي عصام الشوالي، معلق قنوات بي إن سبورت، لاعبي منتخب بلاده بسبب الأداء الذي قدموه أمام منتخب السويد في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس العالم 2026.

وقال الشوالي خلال تعليقه على المباراة: "نكسة كبيرة، منتخبنا لا يعرف كيف يتعامل مع مباريات المونديال، والمواجهة المقبلة ستكون أكثر صعوبة".

وأضاف: “اللاعبون ليسوا في المستوى المطلوب، نلعب من دون خط وسط حقيقي أو لاعب ارتكاز، وما حدث يُعد نكسة بكل المقاييس، ويجب أن نركز على حفظ ماء الوجه خلال المباريات المتبقية”.

وقد تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.