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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة تونس بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد في كأس العالم 2026

منتخب السويد
منتخب السويد
رباب الهواري

تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية أمام منتخب السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليبدأ “نسور قرطاج” مشوارهم في البطولة بنتيجة مخيبة للآمال.

وجرت المواجهة على ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، وهي واحدة من أقوى مجموعات البطولة، لما تضمه من منتخبات تمتلك خبرات كبيرة وطموحات واضحة للتأهل إلى الدور التالي.

وشهد اللقاء تفوقًا واضحًا للمنتخب السويدي، الذي فرض سيطرته على معظم فترات المباراة ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، لينهي المواجهة بفوز كبير منحه أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، إلى جانب أفضلية مريحة في فارق الأهداف.

وفي المقابل، لم يتمكن المنتخب التونسي من مجاراة إيقاع منافسه، واكتفى بتسجيل هدف وحيد، ليخرج بخسارة ثقيلة تضعه في موقف صعب منذ الجولة الافتتاحية، خاصة أن المنافسة في المجموعة تبدو قوية، ولا تحتمل المزيد من إهدار النقاط إذا أراد الحفاظ على آماله في بلوغ الدور المقبل.

كما انتهت المباراة الأخرى في المجموعة بالتعادل بين هولندا واليابان، ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة، وهو ما منح السويد الانفراد بصدارة الترتيب بعد نهاية الجولة الأولى.

وبات المنتخب التونسي مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتيه المقبلتين من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، إذ ستكون أي نتيجة سلبية جديدة كفيلة بتعقيد موقفه بشكل كبير.

ترتيب المجموعة السادسة بعد الجولة الأولى

1- السويد: 3 نقاط.
2- هولندا: نقطة واحدة.
3- اليابان: نقطة واحدة.
4- تونس: دون نقاط

منتخب السويد اخبار الرياضة كأس العالم تونس

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