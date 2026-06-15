شبانة: بوعدي موهبة مغربية استثنائية.. والتحكيم المصري بخير في كأس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اللاعب المغربي الشاب أيوب بوعدي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، مشددًا على ضرورة عدم ممارسة ضغوط على الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن مشاركة بعض اللاعبين الشباب في بطولة كأس العالم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "CBC": "أيوب بوعدي يلعب في صفوف نادي ليل الفرنسي منذ فترة، ولا نريد أن نضغط على حسام حسن بشأن مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف: "أيوب بوعدي سبق له تمثيل منتخبات فرنسا للناشئين والشباب، لكنه فضّل اللعب للمنتخب المغربي الأول، وأصبح ثالث أصغر لاعب أفريقي يشارك أساسيًا في كأس العالم".

وتابع: "بوعدي متفوق أيضًا على المستوى الدراسي، وأتوقع أن يصبح نجمًا كبيرًا في سماء الكرة المغربية خلال السنوات المقبلة".

وعن المنتخب المغربي، قال شبانة: "تألق المغرب في كأس العالم، حتى أمام البرازيل، أمر متوقع بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر".

وتطرق الإعلامي إلى مشوار المنتخب القطري، قائلًا: "قطر حققت إنجازًا مهمًا بعدما حصدت أول نقطة في تاريخها بكأس العالم أمام منتخب سويسرا، وتفاجأنا بهدف التعادل في الدقائق الأخيرة، في ظل التألق الكبير لمحمد أبو ندى، حارس مرمى قطر، الذي لعب دورًا بارزًا في خروج فريقه بنقطة التعادل".

وأضاف: "هدف سويسرا في مرمى قطر يحيط به الكثير من الجدل، وهناك شكوك حول صحته، ومن الغريب أن تتعطل تقنية الفيديو في مثل هذه اللعبة. كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر بيانًا اعتذر فيه عما حدث، واللقطة تبدو وكأنها حالة تسلل واضحة".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "التحكيم المصري بخير، وأثبت كفاءته خلال منافسات كأس العالم".